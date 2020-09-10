民進黨新科立委賴品妤因出眾外貌，過去就有「學運女神」封號，進入國會後，更晉身「立院女神」；然也因前衛作風、不吝展露身材，經常引發爭議，各界評價兩極。同黨立委范雲質疑，平平是從政，為何男性露出好身材上媒體被認為加分，女性露出好身材上了媒體，卻往往被酸「要好好問政，不要成天露胸」，甚至是「爆乳博版面」？

范雲昨日（9）在臉書發文，寫道：「平平是從政，男性露出好身材上媒體被認為加分，女性露出好身材上了媒體，往往被酸『要好好問政，不要成天露胸』或更惡質的說法是『爆乳博版面』（奇怪，露了六塊肌或手臂肌，為何就不會被質疑影響問政？）。」

不僅如此，范雲更指出：「單身男性談戀愛是花邊，單身女性談戀愛，卻可能被公開言語性羞辱？！那，結了婚就沒問題嗎？男性政治人物結婚生子是美事，從來不被懷疑會耽誤公務，相比之下，女性政治人物結了婚生了小孩，還會被公開羞辱，說從政後就『忙著結婚生子』？！那，女性政治人物，如果不結婚生子呢？也會被公開質疑『沒有同理心』或『不生小孩不懂父母心』！」

范雲表示：「如果台灣真的性別平等，就應該讓每一個女性與男性都有一樣的機會參與政治，不用在家庭與工作平衡中被迫選擇。期待有一天，台灣的政治人物談戀愛、不談戀愛，穿著性感或保守，是否結婚生子，都不會影響我們對其政治表現的評價！」文末，則特別標註「聲援賴品妤」、「一起驅散厭女文化」；文章更獲得超過13000人按讚、近1000則留言與分享。

(中時新聞網)