今年入秋首波鋒面今（10日）報到！一道微弱鋒面在台灣北部海域徘迴，北台灣、東北部天氣不穩定，今、明兩天水氣多，午後雷雨機率高。周六（12日）起至下周一（14日）鋒面南移，不僅氣溫轉涼，下雨範圍也會擴大。

秋天第一道鋒面挾水氣南下，昨（9日）傍晚的傾盆大雨，已為接下來幾天降雨揭開序幕。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，台灣位處低壓環境內，大氣不穩定，白天陽光加熱地表升溫，中午過後對流徹底釋放，各地有陣雨或雷雨機率，應注意較大雨勢。

鋒面影響期間，山區、北部、東北部易有局部大雨，其他地區若海面上的降雨雲層移入，也會帶來短暫陣雨。

今各地氣溫：北部23至33度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至35度。除了注意下雨，也要注意日夜溫差大。

周六起至下周一這3天，鋒面從北部海域掠過，風向轉東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼；午後陣雨或雷雨機率仍高。下周二（15日）鋒面退回海上，改吹西南風，氣溫略升，天氣還是不穩定。

(中時新聞網)