歌手吳秉洛從第二屆《超級星光大道》出道，雖然發行過個人專輯及戲劇作品，不過在演藝圈始終載浮載沉，戶頭更曾窮到剩3,000元，在澳洲街頭當街頭藝人時，還被路人當眾灑尿羞辱，一度興起退出演藝圈的念頭。

根據《鏡週刊》報導，吳秉洛在星光二班獲得第4名佳績，不過星路未比想像中順遂，賽後2年多幾乎沒有工作找上門，僅靠《星光》時期的存款度日，退伍後到澳洲墨爾本打工換宿，取得街頭藝人證照，在街頭表演時，竟遭當地華人大媽鬧場，不僅刻意擋住鏡頭，還放任愛犬到打賞箱尿尿，接著更破口大罵：「你們台灣人就是不要臉，教訓你們還笑得出來」，事後大媽強調是表演阻擋到行人，才爆發衝突，對此吳秉洛駁斥演出全符合規定。

吳秉洛返台後積極尋找復出機會，不過卻屢吃閉門羹，即便有通告也多是搞笑或體能節目，長達1年多沒工作的他，全靠室友與大學同學接濟，尤其看到同期戰友曾沛慈、梁文音星路順遂，讓他感嘆：「很羨慕他們過得很好，我卻這麼慘」，曾經喪志到長達3個月沒踏出家門的他，一度表示：「很多個早上希望自己不要醒過來」。

不過吳秉洛在遇到恩師Brendy後，透過他的引薦接觸和聲工作，如今成為黃小琥及A-Lin演唱會固定合音班底，也希望藉著此次重新出發，能在演藝圈找到屬於自己的定位。

(中時新聞網)