小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料

延燒全球的新冠肺炎「疫」外為今年的PC產業打了根強心針。自第二季湧入的遠端辦公、遠距教學及宅娛樂等需求急單後，第三季在歐、美、亞太地區的教育大單持續爆增下，宏碁以9月筆電出貨量估算，就僅能滿足約3成多的訂單需求，而原已不足供貨的零組件更是缺料缺到爆，讓宏碁董事長陳俊聖直言從未遇過。

【2】華為禁令15日生效 PwC：台廠供應鏈別踩雷

美國商務部自15日啟動華為禁令，只要企業是採用美國技術及軟體的晶片，必須經過美方許可才能出貨給華為。普華（PwC）商務法律事務所9日指出，除華為以外，台企如果交易對象在美國出口管制「實體清單」範圍，同樣要事先申請美國商務部許可證，以免踩到美方地雷、遭受制裁。

【3】轉型首戰告捷 嘉裕 勇奪海空軍服21億大單

老牌西服業者嘉裕拚營運轉骨，在經過減資改組，並由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接掌董事長後，9日宣布拿下國防部海、空軍服裝供售站21億元標案，海灌未來三年營收激增五成，嘉裕副董事長陳伯鏞表示，將力拚本業轉盈，期繳出改革裕隆集團紡織事業群的首張成績單。

【4】力守29.5 新台幣連5日波動逾2角

中央銀行干預匯市火力全開，讓台北外匯市場9日爆出15.03億美元的近一個半月單日最大量。銀行外匯主管指出，新台幣已連續五天盤中波動逾2角，9日原本新台幣又升值逾2角至29.3元價位，沒想到央行尾盤除直接沒收漲幅，更大筆一揮讓新台幣由升轉貶，收盤價29.53元、下跌2.5分，顯示央行守匯態度明確。

【5】15日新品發表 高盛堅持看空蘋果股價

蘋果於15日舉辦新品發表會之前，外資的多空論戰益發激烈。投資銀行高盛（Goldman Sachs）堅持看空蘋果股價並維持「賣出」評級，認為該公司銷售動能配不上現在股價。

(中時新聞網)