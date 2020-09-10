雖然美國總統川普揚言經濟與大陸脫鉤不會有影響，並稱將制裁不願「鮭魚返鄉」的美企，但上海美國商會針對一份超過200家在陸美商製造業調查中發現，僅有4%美企願意返美設廠，超過75%無意願將生產線遷出大陸。

據《金融時報》報導，川普在本周曾表示，他非常樂見美陸兩個全球最大的經濟體脫鉤，稱「如果美國不與大陸商業往來，也不會造成美國上億美元損失」，美國仍將成為製造業的超級強權，並就此終結對陸依賴。

不過，根據上海美國商會9日發布調查，即使在川普制裁威脅下，超國7成美企並無計畫移出大陸。上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）指出，雖然新冠疫情讓大陸今年早期的經濟陷入困境，但現今復甦快速，「美企仍視大陸消費者市場為巨大機遇」。

調查也指出，美企之間最關切的仍是美陸關係急速惡化，此一問題受關注程度也是多年以來首次超過大陸經濟成長放緩、國內廠商競爭以及智慧財產權等問題。季愷文指出，大流行造成兩國關係的動盪，伴隨著貿易緊張、當地廠商激烈競爭，以及大陸規章改變等因素造成的不確定性，讓美企在陸營運備受考驗。

報導稱，已有跡象顯示大陸經濟正從新冠大流行中反彈。根據陸海關總署本周報告指出，大陸8月出口較同期成長約10%，顯示大陸經濟相較於美國，正快速復甦中；而在近期數月當中，大陸出口總額占全球的百分比超過17%

，比2019年同一時期的14%要來得多。

(中時新聞網)