新北市淡水一名簡姓婦人於上周五（4）日晚間，抱著愛貓進入連鎖健身房，遭到工作人員拒絕在外，她竟然動手毆打，並將身上的衣物脫去，不顧他人眼光，裸露大鬧健身房將近３０分鐘。警方到場後，將她以妨害風化、傷害罪嫌移送，才結束這場鬧劇。

據悉，簡女本就是健身房的會員，上月也曾因欲攜帶愛貓進入遭拒，除此之外，健身房表示由於她已有多次的脫序行為，已註銷她的會員資格。豈知，上周五（４日）晚間10時許，她又再度帶著愛貓欲想闖入，工作人員出面制止，她頓時情緒失控，動手毆打對方，甚至將身上的衣服全褪去後，在內部大聲咆嘯，揚言要告健身房「罔顧她的各人權益」。

婦人情緒愈來愈激動高張，說著說著便一邊往健身房內部走去，又遭到工作人員二度攔截，她便又出手槌打一名女性工作人員，造成對方多處挫傷。期間，只見她全裸的在內甩動幾下運動用的戰神，豈知，才甩個沒幾下，便隨意地丟棄在一旁，讓身旁的人都看傻了眼，她狠狠地瞪了一眼後，其中一名男子走到她面前似乎想對她道德勸說，她先是做了個鬼臉後，又對他咆嘯，這段荒謬的畫面全被其他在場的人錄下。

由於健身房是禁止帶寵物入內，而簡姓婦女多次屢勸不聽，早在上月時就已遭註銷會員資格，警方到場後，將她以妨害風化、傷害罪嫌移送，才結束這場鬧劇。

(中時新聞網)