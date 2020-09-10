大陸現代國際關係研究院南亞研究所副所長樓春豪10日在陸媒《環球時報》撰文指出，最近中印邊境對峙再次升級，事實上，從1959年郎久事件到1962年中國大陸對印自衛反擊戰，再到1987年的邊境衝突，印度的戰略誤判和軍事冒險一次次讓自身付出沉重代價。印度不該忘記歷史教訓，切勿再次誤判和逞能，以至「印度夢」夢碎山脊。

文章稱，教訓之一，印度切勿錯估國際形勢對其有利，將希望寄託於外部勢力支持。國際戰略環境是印度制定和執行對外政策的重要框架，也是印度在邊境上採取冒險和挑釁政策的重要考量。由於印度試圖將非法的「麥克馬洪線」作為中印正式邊界，兩國邊界爭端在20世紀50年代初已有苗頭。但直至20世紀50年代末，隨著中蘇關係逐漸破裂、美印關係改善以及大陸國內經濟發展遭遇巨大困難，印度在中印邊境的政策更加冒進。

文章表示，教訓之二，印度切勿低估大陸維護主權的決心和能力，錯誤地將大陸的忍讓視為妥協。在過去數十年的中印邊境爭端歷史中，大陸始終致力於維護邊境安寧、致力於避免邊境衝突，即使在面對印軍的蠶食、挑釁時，大陸方面也儘量保持理性與克制。

這種理性與克制，表現在大陸始終主張和平磋商解決爭端、始終對印軍挑釁行為表示克制（很多時候從大局考慮沒有揭露印軍挑釁行為）、始終將一線部隊脫離接觸作為避免衝突的第一要務。這樣的例子不勝枚舉，比如1959年空喀山口事件後大陸邊防部隊暫停巡邏、周恩來總理1960年4月親自赴印度做工作等。

文章指出，教訓之三，印度切勿盲目自信、高估自身作戰實力，甚至頭腦發熱。「情況不明決心大」，是印度政府在歷次邊境軍事挑釁行動中的生動寫照。從1962年衝突時尼赫魯下令「把中國軍隊清除掉」，到1987年試圖利用軍事演習蠶食中方領土，概莫能外。

其原因，一方面是軍情系統負責人「大權獨攬」，誤導或者迎合最高領導人。另一方面是反對黨和輿論的裹挾鼓動。印度反對黨和媒體熱衷於炒作中印邊境爭端，以民族主義倒逼執政黨做出冒險舉動，甚至誤導執政黨認為印度全國上下已做好「同仇敵愾」的準備。此外，印度的一些軍政要員也熱衷於向媒體釋放強硬信號，迎合民意，但到頭來只是進一步壓縮了政策迴旋的餘地。

(中時 )