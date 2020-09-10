怕浪費狂吃剩菜恐出大事！腎臟科醫師洪永祥在節目上分享，一位中年婦女糞便潛血，照大腸鏡檢查發現是「大腸癌第二期」，經詢問才知，她習慣將剩菜隔夜吃掉。對此，醫師警告，「深綠色」葉菜類隔夜吃恐成超強致癌因子，火鍋湯底也是地雷，煮超過30分鐘最好就別喝。

洪永祥在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，曾有位中年發福的婦女來就醫，已有三高的問題，詢問其飲食習慣才知，由於她有三個小孩，目前都已讀國中、高中，正處於發育階段，食量很大，因為怕孩子們吃不夠，所以都會煮比較多，導致剩下一堆菜。

洪永祥表示，該女患者怕浪費，所以常將剩菜冰起來，隔天再加熱食用。對此，醫師只好勸他將剩菜忍痛丟掉，因為吃隔夜菜恐會讓心臟和腎臟壞掉，最後需花費更多金錢治療。但想也知道，媽媽絕對捨不得丟。

洪永祥也說，三個月後該婦女再度就醫，他還是和之前一樣胖，但這次也出現血便症狀，做了大腸鏡檢查後發現，竟是「大腸癌第二期」，患者本人相當驚訝並自曝，他曾因食用剩菜中的肉類，而出現急性腸胃炎，反而花更多錢看病，因此認為「青菜」較安全，所以仍保留剩菜。

洪永祥指出，隔夜菜尤其是「深綠色」的葉菜類，像是菠菜、芹菜和青江菜等，其中的硝酸鹽經細菌分解，會產生亞硝酸鹽，8小時以內亞硝酸鹽的濃度會變很高，吃到肚子裡面，與含胺食物結合就會變成亞硝胺，對「胃癌、食道癌和大腸癌來說是很強的致癌因子」。

洪永祥警告「火鍋湯底」也要注意，許多人吃火鍋會打包湯底，隔天加熱繼續吃，但不論是海鮮鍋、昆布鍋等，各種鍋只要煮超過30分鐘，其亞硝酸濃度會上升，若再搭配含胺的蛋白質一起吃，就會變成亞硝胺，因此建議喜歡喝湯的人要把握30分鐘的原則。

洪永祥補充，火鍋湯品中的一些細菌可透過高溫加熱消滅，但化合物濃度卻會變更高。火鍋是款很健康的料理，但加工品的添加物會殘留在湯中，因此建議前30分鐘可喝湯，超過之後就吃料就好，但最怕大家把冬粉、麵條放進去煮，讓他吸滿湯汁，也讓自己吃進許多化學湯汁。

(中時新聞網)