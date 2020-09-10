前總統李登輝7月30日辭世，在濟南教會舉行入殮火化禮拜後，車隊繞行總統府一周最後巡禮，再送往台北市第二殯儀館火化，98年歲月，劃下句點。李登輝今年2月8日因吸入性肺炎及心臟衰竭住院的李登輝，因98歲高齡抵抗力弱，本身又有多重慢性疾病，住院過程反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，總計住院174天，醫療費用超過600萬元。

據了解，李登輝離世前，因出現敗血性休克，醫療團隊緊急使用強心劑，這也是臨床上最後一道治療。然而李登輝用藥後，血壓仍持續下降，即便繼續使用強心劑，也只能多撐2、3小時，在家屬同意下，醫院停止給藥，妻子曾文惠一直握著李登輝的手，李登輝約在1小時後與世長辭，結束傳奇一生。另據《聯合報》報導，李登輝總計住院174天，醫療費用超過600萬元。

在李登輝離世前一天，長期擔任李登輝主治醫師、台北榮民總醫院顧問陳雲亮說，全體家屬就已聚集病房，由牧師主持家庭禱告，進行道謝、道愛、道歉、道別4道人生，提早做好說再見的準備。30日傍晚6點半，在家屬同意下，醫療團隊停止給予強心劑，妻子曾文惠一直握著李登輝的手，李登輝約在1小時後與世長辭，結束一生。

然而，李登輝病逝後，總統蔡英文也下令將於台北賓館設立追思處所，總統蔡英文與副總統賴清德、前總統馬英九等朝野巨頭到場悼念，蔡英文總統在留言牆寫下「民主台灣，台灣有您永恆看顧」。

(中時新聞網)