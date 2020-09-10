台灣各地今天起到下周二(15日)，一連6天都是晴時多雲偶陣雨的天氣，自颱風海神在1日生成後，10天過去都沒有擾動發展，難道颱風季就這樣過去了嗎？氣象達人彭啟明表示，9月還是颱風旺季，雖然最近一周內沒有颱風發展，但預期未來也都還會有颱風生成，仍要小心。

彭啟明在臉書撰稿，長期統計上，到9月中應該要有15.4個颱風，今年至今已經累積10個，其中過去40天很密集的有8個颱風生成，預期未來也都還會有颱風，不過未來這一周熱帶海面上還沒有新的颱風要生成的跡象，不過9月仍是颱風旺季，還是要注意最新的動態變化。

彭啟明說，今天至下周一、二(14、15日)大氣條件不穩定，南北風交會加上熱力兩種勢力，各地有陣雨發生，伴隨午後熱對流的閃電雷擊及較大雨勢，但這波鋒面系統強度還不夠強，台灣各地就是晴時多雲偶陣雨型的天氣型態，雖有點北風，但多數時間還是偏悶熱。

彭啟明說，這段期間各地溫度早晚清晨約在 24至26度，中午高溫33至35度，中午偏熱但早晚非常舒適，尤其大雨過後非常涼爽，下一波天氣改變時間點可能在下周二、三，但目前各系統都還不是很強，初秋天氣變化很快，說變就變。

(中時新聞網)