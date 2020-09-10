重量級科技股普遍上漲，美股全面收高，止住連三天跌勢，周三美股上漲，漲幅介於1.60至2.89％，美股四大指數短期震盪。TESLA大漲10%，APPLE回升4%，台積電ADR上漲2.69%。

Tiffany收盤下跌6.48％，主要是法國精品集團LVMH周三表示將無法履行以160億美元收購Tiffany的交易，理由是美國威脅對法國產品課徵關稅，法國政府介入。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為12,300點至12,400點，壓力為12,700點至12,800點。

（3）、技術指標：KD開口向下，9日K值小於50，短線震盪整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為160點附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點，觀察台股指數是否能收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，可留意8月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)