美股在擠泡沫了！近期的殺盤來自Apple、Tesla的領軍下殺，主要是先前散戶瘋狂買進，造成過高的估值而調整，資金行情怕「泡沫」，不過擠掉泡沫就沒問題。根據經驗，資金行情之後，景氣行情就將接棒，資金行情主攻籌碼面，景氣行情就重基本面了。

因為美股休市一天後持續重挫，顯示美國投資人進入恐慌階段，美股大跌雖然壓迫台股向下修正，但因為台股早在7月28日就先進入調整，故台股的跟跌力沒這麼強，主要是外資法人會調節權重股，導致指數向下壓縮，不僅是台積電(2330)，包括傳產龍頭、大型金融等都有賣壓。

雖然資金行情在美股的突然急挫後暫時休止，主要是修正過高的估值，此種估值的調整要等到個股回到合理價位區之後才會止穩，在此之前美股的震盪會較大，雖然美股尚未止穩，但因為台股先進入修正，且大多數個股的調整皆已到位，只要美股回穩，台股的景氣行情就可率先展開。

(時報資訊)