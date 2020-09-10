丁允恭遭前女友逆襲爆料，擔任高雄市政府新聞局長期間曾劈腿、逼墮胎，還多次在辦公室發生性行為，局長室淪砲房，引發各界抨擊。對此，網友也整理出「懶人包」，記錄整起事件。

丁允恭辦公室搞性愛，臉書「不禮貌鄉民團」譴責渣男行為，認為丁應該從政治圈徹底消失，「如果這種人再復出政治圈請提醒我，以後我照三餐問候」，並列出PTT網友整理的事件紀錄表，而丁上個月才爆出離婚後新歡，兩人相差18歲，也是一名女記者。

1》2013年電視台Y女記者主跑高雄地方新聞，丁允恭2014年接任新聞局長，在某次餐敘中主動找Y攀談，Y女表示曾閱讀過也很喜歡丁寫的小說，丁也說喜歡她，隨即帶她離開KTV包廂到隱密處舌吻，讓Y女嚇一大跳。

2》丁允恭謊稱單身表示，後來Y女得知丁已與前妻嚴婉玲訂婚，時任高雄市長的陳菊也質問丁，但丁說仍和嚴交往但已悔婚。Y女發現丁左手無名指戴戒指，丁解釋是為仕途順利的「工作戒」，Y女嘆丁是第一個和她發生關係的男人，「所以我都聽他的」。

總統府發言人丁允恭（左）、前妻嚴婉玲。（合成圖／摘自丁允恭臉書）

3》丁允恭被抓包劈腿4女，除女調查員，還有一名已婚活動主持人，而該女是丁的長期炮友，兩人常傳鹹濕對話。

4》丁允恭抱怨每天被4個女人「盧」，曾對Y女說「老闆（陳菊）唸我、老婆（嚴婉玲）罵我、女友（Y女）氣我、手下怪我。」

5》要求Y女穿露屁股蛋短裙、網襪、高跟鞋等性感衣物到局長室找他，Y女回想當時淚訴很丟臉，「像妓女一樣」。

6》同仁還在辦公時，丁允恭會拉Y女在局長室辦公桌發生性行為。

7》性行為後，丁允恭曾不斷重播Y女裸露影片，說「好喜歡看眉（妹）展露性慾的樣子」。

8》丁允恭遭爆不愛戴保險套，甚至要求Y女做子宮避孕器手術，但遭Y女拒絕。

丁允恭遭女記者前女友逆襲爆料。（圖／中天新聞畫面）

9》Y女三度懷孕被要求墮胎，丁允恭稱孩子會阻礙他人生，直言「要是有你們，我人生就毀了，妳要看著我毀掉嗎？」

10》丁允恭曾傳訊息問Y女有沒有天天吃避孕藥。

11》Y女第一次懷孕，丁允恭當著醫生的面表明不想結婚、不要孩子。

12》第一次墮胎後，醫師提醒一周不能有性行為，丁允恭卻在術後第6天找她，且辦完事完就走。

13》第二次墮胎Y女找同業借錢，當時發生台南大地震且正值過年，完全聯絡不上丁允恭。

14》第三次墮胎丁允恭雖知情，卻沒陪她墮胎。

15》兩人關係不能曝光，Y女得配合丁允恭空檔才能約會，憂鬱症復發。

16》2017年Y女與另一名男同業交往，決定與丁允恭分手，丁卻不斷糾纏甚至求婚，還在臉書PO出兩人合照，企圖干擾兩人交往。

17》女方寫陳情信給陳菊，據聞陳菊僅口頭告誡丁「注意女性關係」，後來丁仍順利當上政院副發言人。

重點在於 他利用職務辦公室搞性愛，還逼女方去墮胎，一共三次。而且女方墮胎完才一週，丁又立刻去找女方作愛。後來女方第二次墮胎時，她還要跟同事借錢，後面這兩次墮胎，丁允恭連基本的陪同都沒有... 由不禮貌鄉民團發佈於 2020年9月9日 星期三

(中時新聞網)