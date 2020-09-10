汽車傳動系統製造廠和大工業8月營收重回4億元大關，初步結算合併營收為4億2,077萬元，年減18.71％，累計1~8月合併營收為29億7,391萬元，較去年同期減少25.82％，較7月份營收成長14.29％，已經連續4個月維持月成長，此成長趨勢不變。

和大表示，今年深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，致使公司整體營收不如預期，隨著歐美疫情漸漸平穩，各國逐步恢復經濟活動，8月營收相較上半年已漸漸回溫，連續五個月成長，已達過往八成左右的產能。

和大評估，在美系電動車及B客戶開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期第三季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。今年和大已走過最艱辛的上半年，隨著第三季起電動車客戶報復性訂單來襲，樂觀看待公司未來營收將逐月回升水準，第四季業績重回成長軌道。

今年歐美汽車大廠深受新冠肺炎疫情影響，傳統燃油車銷量降低，但所幸綠能電動車需求在各國政策鼓勵下逆勢成長，因此和大為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，嘉義三廠預計明年初建廠完成啟用投產，象徵和大嘉義廠拓展為公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。為擘劃多年深根齒輪工業的研究與開發，未來更將於嘉義廠區籌設全台第一間齒輪博物館及齒輪研究所，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體表現。

展望未來全球車市轉型的發展，和大已深耕頂尖電動車廠減速機構技術超過十年以上，目前已掌握歐、美、中多家國際級電動車大廠商機及其長期發展趨勢，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。

(中時 )