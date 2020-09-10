買油電車會讓你想到什麼？「電池難保養？」、「純電里程夠用嗎？」、「油耗真的比較好？」，還是「充電很麻煩？」別白擔心了。和泰汽車自2017年4月起導入插電式油電車款TOYOTA PRIUS PHV，兼具EV純電與HV油電車優點，不僅享有與EV車款相同的純電駕馭樂趣，當電力不足時，系統將自動轉換為油電模式繼續行駛，不須擔心純電行駛里程不足、找不到充電站的問題。

專業車媒7Car小七車觀點指出，平日都是以EV純電模式下在市區代步，而抵達公司後便會利用安裝於公司的一般110V及220V插座來充電，和一般住宅相同的110V插座約需6小時可充飽，而 220V 插座約3小時可以充飽，基本上是不太需要耗費到汽油的，油費的節省度相當有感。

當電力不足時，TOYOTA PRIUS PHV將自動轉換為油電模式繼續行駛。（和泰車提供）

TOYOTA憑藉著成熟的HYBRID科技技術與穩定品質，穩居節能車的領導品牌， PRIUS PHV更是以「都市純電、長程油電」為開發理念，打造新世代的「插電式油電複合動力」車款，搭載全新優化高效能汽油引擎、PCU動力控制模組與高效能鋰電池等高科技系統，讓PRIUS PHV的純電行駛里程達到64公里，並提供8年或16萬公里HYBRID電池延長保固，可以更低持有成本輕鬆入主。

有別於一般電動車受限於純電行駛里程而產生續航力焦慮，PRIUS PHV擁有雙重充電模式，既可使用外接電源充電，也可將煞車時的動能回充自動充電。在充電設計上，搭配隨車110V充電線，可有效縮短充電時間，連接一般家用插座僅需約5小時20分鐘即可將電池充滿，或在停車場均能充電，輕鬆方便。

PRIUS PHV也採用TNGA新世代造車工藝，除能使駕駛視野更開闊，提升駕馭安全，也可有效降低車身過彎側傾，保持車輛高速行駛穩定性，靈活敏捷的優異操控，與全新獨立雙A臂後懸吊設定，兼具轉向靈敏度與清晰的路感回饋。

5人座設定的PRIUS PHV提升後座空間機能實用性，滿足多樣家庭用車需求，在外觀設計上亦極具先進美學。內裝設計則是以簡約時尚感打造，讓駕乘者得以舒適享受便利科技，也擁有更加便利的用車體驗。

安全防護亦是PRIUS PHV的亮點，標配「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」透過毫米波雷達及智能攝影機全方位感應偵測，安全守護不遺餘力，為因應各種駕駛路況，亦提供多項智能防護駕駛系統，PKSB防碰撞輔助系統於時速15公里以下，透過雷達偵測後方車側動態障礙物與前、後方靜止障礙物，即時顯示警示訊息並發出警示音，主動提醒駕駛採取必要反應。

「牽車至今只進過加油站兩次，都快忘了加油孔在何處哈哈哈」，車主黃聖為大推PRIUS PHV，家住頭份，在苗栗工作他，兩地往來約莫30公里，全程基本上都不會啟動到引擎，直言在環保意識抬頭，加上台灣充電站尚未普及與充電時效過長不便，選擇一台百來萬的插電式油電車是最合適的。

也是車主的企業創新講師周碩倫說，與PRIUS PHV結緣始於2017年因為工作去日本豐田公司參訪，購車兩年以來，他最喜歡PRIUS PHV的獨特性、靜肅性、安心感、趣味性及貼背感，尤其紅燈第一排再起步時，「純電Power Mode」那瞬間加速的貼背感，把燃油雙B豪車狠狠甩在後面，「只有一個字能形容：爽！」

(中時 )