汪小菲婚後搖身變成好爸爸。（圖／中時資料照片）

汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲回應網友。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲和大S結婚10年，育有女兒汪希玥和兒子汪希箖，最近汪小菲離開台北的家到大陸工作，婚後搖身變成寵女狂魔的他，今(9日)凌晨發文坦言放不下女兒，很想玥兒，還說先前從來沒離家超過5天，這回已經2個月沒見家人了，想起女兒會冒汗、心悸，還因此瘦了5公斤，讓人擔心他的健康狀況。

今年初新冠肺炎疫情升溫，汪小菲為陪伴妻兒便留在台灣，和母親張蘭分隔兩地，先前張蘭曬出兒子帶著孫女在台北街頭玩樂的影片，片中汪小菲站在玥兒後面，寸步不離地看著女兒一舉一動，讓張蘭感嘆寫下：「昨天後面站著的是我，前面玩的是小菲。怎麼今天換他站後面了……」。

而汪小菲兩個月前獨自離開台北回大陸工作，最近常在深夜發文，想太太、想女兒，被網友虧就是不想兒子，汪小菲今凌晨也分享了好女婿的日常，寫下：「今天我丈母娘生日，我老婆的媽就是我媽，祝您開心快樂。今天和老婆通電話，她也特別開心，好好的，家裡美美的。想你們了​​​​」。

隨後汪小菲又發文直言想家，「我一個從來沒離開過家五天的爸爸，這次兩個月了，真他媽的想家。有時候想起閨女會莫名其妙的冒汗，心悸，一直出汗。瘦了五公斤，瘦成猴了。以前幸福的生活多美好，學著珍惜，好好活著吧​​​​」，更隔空告白：「I knew i loved u before i met u。玥，爸爸想你」。網友回應：「是焦慮的症狀呢」、「建議去醫院查一下甲狀腺，我也是突然心悸冒汗變瘦，以為是心臟的問題，結果是得了甲亢」，他則說：「從來沒有，（是）想孩子」。

(中時新聞網)