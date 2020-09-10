總統府前發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內劈腿女記者，更把局長室當「砲房」，引發議論。對此，資深媒體人黃創夏直言，濫用新聞局長的辦公桌辨私事，才是應該啟動政風單位吧！Errrr......「政風調查呢？」

丁允恭遭爆在2014年至2017年間，雖已訂婚，但仍劈腿多女、逼女記者墮胎，甚至上班時間在局長室與她發生性關係。丁允恭昨發表聲明表示，週刊報導內容未盡傳實，但他確有行為違反社會期待之處，對此深感歉意，並已請辭總統府發言人一職獲准。

對此，黃創夏在臉書諷刺表示，「Errrr......政風調查呢？」濫用新聞局長的辦公桌辨私事，才是應該啟動政風單位吧。網友則神回「政風是拿來查地方不聽中央話的工具」。也有網友認為「小英要深切檢討用人，為何圍繞在身邊的人屢出爭議!勿讓幕僚及決策圈影響治國而模糊焦點!」、「支持政風調查」、「充滿『質感』及『品味』的伴『恭』捉」、「還在記恨政風調查？都幾年前的事了，還是私生活隱私，無關行政」。

彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者。衛福部長陳時中當時更為此下令政風處調查，引發不小爭議。

(中時新聞網)