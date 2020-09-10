台中市政府警察局第四分局交通分隊蘇姓警員，日前下午15時許接獲通報前往南屯區黎明路與三和街口處理事故，蘇員抵達現場只見20歲的周姓自小客車駕駛，他表示與一輛重機車發生交通事故，對方未經同意駛離現場。警方循線通知40歲劉姓重機車駕駛到案，依違反道路交通管理處罰條例告發。

蘇員調閱路口監視器與周姓駕駛之行車紀錄器影像，見雙方當事人於事故地點碰撞後，駕駛皆下車「比手畫腳」、「交換意見」談了約5分鐘，自小客車駕駛車留現場先步行離開，另一方重機車駕駛過不久即騎車離去。

警方循線通知40歲劉姓重機車駕駛到案，依違反道路交通管理處罰條例告發。

警方通知駛離現場之劉姓駕駛到案說明，劉姓駕駛自稱因對方說要去找人並步行離開，以為對方不需處理才駛離現場；怎知周姓駕駛6分鐘後再走回現場並向警方報案。

周姓駕駛堅稱劉姓駕駛未經其同意就駛離，且劉姓駕駛未能出具相關證明如和解書、也未留下連絡方式，本案劉姓駕駛事故後、雖然起初有留在現場，不過無法證明對方同意其離開；故認定劉姓駕駛發生事故後未依規定處置，警方於調查後依道路交通管理處罰條例掣單舉發。

第四分局交通分隊長顏志明說，車輛行駛發生交通事故後須留在事故現場；若無人受傷、不須警方處理，也應互留聯絡方式或填具和解書，留下證據證明雙方同意各自離開；否則將依道路交通管理處罰條例第62條第一項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置，處新台幣1000-3000元之罰緩」，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

(中時 )