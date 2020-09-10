特力(2908)集團8月合併營收為35.1億元，較去年同月增加7.8%，特力集團營運長何采容表示，「審慎樂觀」看待下半年，特力目前已選定越南辦公室建置，未來將逐步提高東南亞採購比例，預計2022年有20%到30%出貨來自於東南亞。

北美大客戶需求增加，且振興3倍券推升台灣零售銷售，特力集團8月合併營收為35.1億元，年成長7.8%，其中8月貿易營收為20億元，占整體營收比重57%，零售營收為14.3億元，占整體營收比重41%；累計前8月合併營收為268.92億元，年成長4.05%。

就兩大事業體來看，北美大客戶需求量增加，帶動貿易事業體8月合併營收達20億元，較去年同期成長14.4%，累計1到8月合併營收為149.2億元，較去年同期成長11.6%，單月營收及累計前8月營收均呈現雙位數成長，顯示出貨動能表現依舊暢旺。

在台灣零售事業體部分，受惠於振興三倍券方案及活動檔期之推出，8月合併營收14.2億元，較去年同期增加8.1%，新冠肺炎疫情後，民眾生活方式改變，提升居家生活品質成為生活新常態，無論是在實體及線上通路之銷售成長動能均有明顯的提升，從4月以來，連續5個月營收正成長，顯示台灣零售業之銷售力道持續表現強勁。

特力表示，隨著世界各國新冠防疫封鎖措施的影響退潮及第4季歐美國家即將入零售旺季，歐美零售商將加強備貨力道予以因應，在雙重受惠下，貿易事業出貨動能可望呈現穩定中持續成長；台灣零售除持續創造通路商品差異化之外，亦強化服務內容包括居家之裝潢、修繕、清潔等服務，積極衝刺未來營收，審慎樂觀看待下半年。

目前特力集團供應鏈橫跨歐美亞洲，在全球8個國家/地區設立11個據點，落實全球佈局、在地經營，並發揮彈性及穩健出貨能力；集團也於台灣、德國及美國等地設有物流中心，為集團客戶提供穩定物流配貨、倉儲及管理服務。

在東南亞部分，何采容表示，當產業鏈工廠出貨比例到10%，集團就會在當地建自有倉儲，集團在東南亞經營很多年，這兩年因為稅率及發展關係，有更多工廠及出貨從東南亞出去，未來將逐步提高東南亞採購比例，目前已選定越南辦公室建置，並於2020年完成交易，明年將佈局工廠開發及採購，預計2022年有20%到30%出貨來自東南亞。

(時報資訊)