因應新冠肺炎疫情，搭乘捷運、台鐵、高鐵、公車等大眾運輸工具，都強制要戴口罩，不過藝人陳凱倫昨（9日）卻目睹阿嬤搭公車沒戴口罩，而被公車司機要求下車的狀況，陳凱倫看著車上其他乘客都無動於衷，讓他不禁反問：「一點人情味都沒有？」

陳凱倫昨下午搭公車時，看到一個阿嬤沒戴口罩上公車，司機請對方戴口罩，否則就要請阿嬤下車，陳凱倫指出，阿嬤可能一時情急沒找到口罩，司機當下便想請她下車，陳凱倫看不下去，反問司機是否能幫乘客準備口罩，司機則表示沒有這個規定「我不可能替每個客人準備口罩啊？不然你去申訴啊！」

陳凱倫看著車上乘客都無動於衷，讓他不敢置信直呼：「一點人情味都沒有？」陳凱倫還氣到破口大罵：「大家總要發揮一點，公理正義吧！」陳凱倫表示，正當他急著打開行李箱找口罩時，身旁的年輕人即時拿出口罩給阿嬤，才解決了這個問題。

陳凱倫事後感嘆：「我也不曉得哪來這麼大的勇氣？這麼火爆的脾氣？」不過此事也讓他有感而發反問：「公眾人物，處處都要留意自己的言行舉止？」但陳凱倫認為這次的公車事件已讓他顧不得形象「還是要『社會公理正義啊』」 。

下班時刻的即時新聞～ 公衆形象？公理正義？哪一個重要？ 9月9號下班時刻，坐上一條復興幹綫公車，5點半，突然下了好大一陣，想必大家都成了"落湯雞" ！ 我的心裡，却好像在滴血啊！ 我收到一張公車乘客，下車前，給我的一張字條... 由陳凱倫發佈於 2020年9月9日 星期三

發文一出引發熱議，有網友為司機發聲，認為司機只是執行政府規定，沒有義務位乘客準備口罩，同時，也有另一聲音視力挺陳凱倫，讚他伸出援手為乘客發聲，陳凱倫發文持續在網引發兩派論戰。

(中時新聞網)