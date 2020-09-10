中部戰區空軍西藏高原駐訓 轟6、運20同框現身

就在中印爆發新對峙衝突之際，解放軍似乎已部署了至少3架轟-6轟炸機到邊界附近，而新德里則警告，要是中方跨越邊境任何紅線，必然會加以報復。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，解放軍中部戰區空軍周二在微博上公開照片，顯示出動了轟-6H和轟-6K兩型轟炸機，還有運-20參加了西藏高原駐訓任務。

中部戰區8日發佈消息說，空軍相關場站奉命參加高原駐訓，執行任務分隊針對高海拔地區氣候特點，科學組訓、精心維護，圓滿完成了伴隨保障任務。

解放軍中部戰區空軍出動了轟-6轟炸機，還有運-20參加了西藏高原駐訓任務

(中時新聞網)