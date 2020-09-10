陸邊境部署3轟-6轟炸機 印度嗆越紅線就報復 08:552020/09/10 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍中部戰區空軍出動了轟-6轟炸機，參與了西藏高原的演訓任務。（中部戰區空軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中部戰區空軍西藏高原駐訓 轟6、運20同框現身 就在中印爆發新對峙衝突之際，解放軍似乎已部署了至少3架轟-6轟炸機到邊界附近，而新德里則警告，要是中方跨越邊境任何紅線，必然會加以報復。 據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，解放軍中部戰區空軍周二在微博上公開照片，顯示出動了轟-6H和轟-6K兩型轟炸機，還有運-20參加了西藏高原駐訓任務。 中部戰區8日發佈消息說，空軍相關場站奉命參加高原駐訓，執行任務分隊針對高海拔地區氣候特點，科學組訓、精心維護，圓滿完成了伴隨保障任務。 解放軍中部戰區空軍出動了轟-6轟炸機，還有運-20參加了西藏高原駐訓任務 (中時新聞網) #印度 #中國大陸 #轟炸機 #邊境 #報復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抓緊報復性消費尾巴 中台灣百貨周年慶提早開打 09:162020/09/09 生活 壓制印軍飆風 巴國棄F-16買殲-10CE 04:102020/09/09 焦點新聞 台中百貨周年慶登場 H2業績靠這檔 04:102020/09/09 產業．科技 軍工大廠諾斯洛普得133億美元 設計新式洲際飛彈 23:082020/09/09 軍事 海峽論壇釋善意 台商盼縮隔離期 04:102020/09/09 兩岸新聞 互控越線 中印開火羅生門 04:102020/09/09 國際大事 傳統用油淡季來臨 留意油價回檔風險 18:022020/09/09 財經 新聞早班車》川普轟陸挺拜登 賺美金建設軍隊 07:072020/09/09 政治 殲20 vs 陣風誰贏？印媒：陣風實戰經驗多 流星導彈更強 23:212020/09/09 兩岸 商總提五大建言 籲推「商業泡泡」與大陸商務交流 19:262020/09/09 財經 軍事熱門新聞 陸邊境部署3轟-6轟炸機 印度嗆越紅線就報復 - 空軍 賓拉登突襲行動的「匿蹤黑鷹」 可能將揭密 - 軍事 大砲打下飛彈 M109以超高速彈擊落噴射靶機 - 軍事 軍備局自製夜視鏡 專家批「落後過時 充其量1980年水準」 - 軍事 影》印度稱60解放軍拿關刀棍棒與矛越界進逼 還鳴十幾槍威脅 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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