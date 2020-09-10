桃園一名44歲李姓男子，懷疑37歲鍾姓妻子外遇，竟不顧她懷孕5個月，予以痛毆施暴與性侵，導致鍾女傷重不治，腹中胎兒也來不及出世，釀出一屍兩命，更可惡的是，李男還將施虐過程視訊給女網友看，檢察官認為李男已經沒有人性，除依家暴、殺人罪將他起訴，並建請法官從重量刑。

據《聯合報》報導，李男和鍾女結婚10多年，因感情不睦分居，李男認為妻子外遇，今年6月11日約她到桃園住處談判離婚，當晚6點多發生爭吵，李男徒手拿出打氣筒痛毆妻子，把她打到顱骨骨折、腦部重創，滿臉是血，並霸王硬上弓性侵得逞

鍾女隔日在廁所倒臥，沒有呼吸心跳，李男叫救護車送醫，謊稱妻子跌倒受傷，但醫院觀察鍾女傷勢覺得不單純，通報警方後全案才曝光。

李男不僅對妻子施虐致死，檢方案發後調查，李男施暴時，竟與國外一名女網友視訊，還把妻子重傷的影像傳給對方看。

李男表示，因為氣妻子壞了他名聲才會動粗，沒有殺人犯意，性交也有經過同意。但鍾女的家屬表示，李男過去就有家暴紀錄，警方也從現場查扣斷裂的打氣筒，手機經鑑識還原也有影像、照片佐證。

檢方認為，李男凌虐妻子、施暴及性侵，導致腹中5個月大胎兒死亡，不僅手段凶殘，還透過視訊和網友分享犯罪過程，已泯滅人性，犯後仍否認犯案，毫無悔意，偵結後依加重強制性交、故意殺人罪嫌將他起訴。

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(中時新聞網)