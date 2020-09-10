直播主連千毅去年引爆直播主之亂，一審依槍砲、組織犯罪等罪重判8年，今年7月底以450萬交保，當時他對媒體喊話「半個月後復出」，律師卻澄清是口誤。這段期間他接連透過臉書直播平台「蘭庭國際」，更新自己近況，昨晚他更履行之前的承諾，於昨晚9點9分直播與大家見面，才短短10分鐘就吸引近2萬人次觀看。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

連千毅7月底以450萬交保後，這段期間除了透過臉書直播平台「蘭庭國際」更新近況外，也開設YouTube平台，6日時才上傳長6分多鐘的「回歸首發」影片，但訂閱人數卻僅有706人，他開設頻道當時還誇下海口，第一千人訂閱者便能領到發財金，如今卻尷尬地連發財金都發不出去。

但他似乎不氣餒，他預告於9月9日9點9分，將再度以直播的方式強勢回歸。他履行承諾，昨晚開啟直播瞬間，觀看人數迅速攀升，突破2萬人次。鏡頭前他一改過去霸氣模樣，一開始便以一句「大家晚上好」跟大家打招呼，看似相當親切，而他也對著鏡頭喊道「舉凡分享便可以得到iPhone 11，分享愈多愈有機會」，粉絲也相當給力，刷了很多排愛心應援，但就在15分鐘後，直播卻突然斷訊，留下大批錯愕的粉絲。

連千毅直播人數仍破萬，粉絲也刷一整排愛心，給予支持。（圖／翻攝自連千毅臉書）

有網友認為也許是網也流量已超過負荷，10分鐘後連千毅又開啟另一個直播，觀看人數仍有1萬多人，但這次直播他一改過去方式，臉書粉絲專頁上，完全看不見直播過後的影片，而是隨著直播結束後，隨即下架。

(中時新聞網)