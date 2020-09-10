科技股連日重挫後，以科技股為主的那斯達克指數跌入修正區，吸引投資人重返市場撿便宜，周三美股主要指數全面收高，終止連續3個交易日的崩跌，科技股並創下約4個月來最大單日漲幅。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲439.58點或1.6%%，為27,940.47點，創下7月14日來最大單日漲幅。標普500指數漲67.12點或2.01%%，為3,398.96點，創下6月5日以來單日最大漲幅。那斯達克綜合指數漲293.87點或2.71%，為11,141.56點，創下4月29日來最大單日漲幅。

成長型股票再佔上風，終場上漲2.59%，優於價值型股票指數的上漲1.13%，反轉之前3日的低迷走勢。

標普500指數11大類股全面收高，科技股收漲3.35%，表現最佳，並創下4月29日來最大單日漲幅，但過去這一周來仍跌8.4%。

Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，這絕對是一波巨大、驚人的反彈，一方面看起來像是投機性的炒作，但另一方面卻幾乎是防禦性的操作，我們都知道，無論新冠肺炎疫情帶來什麼影響，這些公司都可以生存下去。

部分分析師亦表示，那斯達克指數能夠守住50日移動均線此一重要技術支撐，是扭轉市場方向的關鍵。

美國6大科技股市值在之前3個交易日共蒸發逾1兆美元後，周三股價全面反彈。特斯拉大漲10.92%，收復部分前一日創下史上最大單日跌幅21%的部分失土。美股市值前三大個股蘋果、微軟與亞馬遜漲幅均超過3%。臉書、谷歌母公司Alphabet等其他居家防疫受惠股亦走高。

不過，在《華爾街日報》報導中國科技公司字節跳動與美國政府正在商討如何不必全部出脫抖音美國事業的方法後，主要科技股尾盤漲幅收斂。微軟聯手沃爾瑪是出線勝算最大的競購方之一，股價應聲拉回。

《金融時報》報導，阿斯利康可能在下周恢復其新冠狀病毒疫苖的全球第三期臨床試驗，但其股價仍然收跌1.96%。因受試者出現不適的病症，該公司為了安全起見，並釐清接種後引發負作用的原因，目前已暫停該試驗。

美國珠寶精品公司蒂芙尼（Tiffany）下挫6.44%，因法國精品巨頭LVMH集團宣布放棄以160億美元進行收購的計畫。

(時報資訊)