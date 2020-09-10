《國際經濟》日本7月核心機械訂單月增6.3％ 09:092020/09/10 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣辦公室周四公布數據，日本七月核心機械訂單較前一個月增加6.3%，顯示近期因新冠疫情而減弱的資本支出，已經有所緩解。 核心機械訂單是一系列高波動的數據，被視為是未來6~9個月資本支出的先行指標，七月增加幅度高於路透經濟學家調查的1.9%增幅。 排除船隻和電力公司的核心機械訂單，七月較去年同期則下跌16.2%，而經濟學家預測為下跌18.3%。 調查位於日本280家製造業公司的整體機械訂單，七月則為月增7.0%。 (時報資訊) #核心機械訂單 #七月 #月增 #數據 #資本支出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 壽險外匯準備金達安全水位 新光金自結8月獲利 增54％ 04:102020/09/10 金融．稅務 吸金18.6億美元 8月全球手遊收入 陸占27％ 04:102020/09/10 全球財經 《汽車股》客戶工作天數減少 廣華8月營收低迷 08:012020/09/10 財經 《生醫股》茂生農經8月營收年增逾2成 今年業績估勝去年 10:342020/09/10 財經 正隆 8月營運疫外衰退 04:102020/09/10 證券．權證 鉅橡8月營收年減4.8％ 下半年有望仰賴5G成長 10:262020/09/10 財經 《興櫃股》上洋8月營收年增逾7成 9月動能仍強 09:432020/09/10 財經 億萬房產集團8月營收 創新高 04:102020/09/10 產業．科技 神達8月營收 年增逾四成 04:102020/09/10 證券．權證 《鋼鐵股》沛波8月營收同期高 Q4旺季業績向上 09:262020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 即時 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 - 財經要聞 - 工商時報 又有國家隊老鼠屎！豪品進口陸製變裝MIT - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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