日本內閣辦公室周四公布數據，日本七月核心機械訂單較前一個月增加6.3%，顯示近期因新冠疫情而減弱的資本支出，已經有所緩解。

核心機械訂單是一系列高波動的數據，被視為是未來6~9個月資本支出的先行指標，七月增加幅度高於路透經濟學家調查的1.9%增幅。

排除船隻和電力公司的核心機械訂單，七月較去年同期則下跌16.2%，而經濟學家預測為下跌18.3%。

調查位於日本280家製造業公司的整體機械訂單，七月則為月增7.0%。

(時報資訊)