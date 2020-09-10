美股在連三黑後反彈，道瓊工業指數大漲超過400點，亞洲股市普遍受激勵，台股開盤也繼日韓早盤後上揚超過80點，指數最高來到12697點，有機會挑戰收復月線12704點。

連3交易日收黑後，美股周三開盤大型科技股全面上漲，道瓊工業指數盤中甚至漲破700點，終場大漲439.58點，漲幅1.6%，收27940.47點。以科技股為主的那斯達克綜合指數也勁升293.87點，漲幅2.71%，收11141.56點。

台股昨持續在月線之下，收12608.58點，法人表示，台股日KD技術指標開口向下，短線震盪整理，支撐在12300點到12400點，壓力區在12700點到12800點，季線約12372點有撐；近期資金在各類股間快速輪動，電子股仍是後續大盤推升的關鍵。

日盛投顧認為，台股指數是否能收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均線是重點，選股方向可留意 8 月營收優、第４季展望佳的5G、半導體、NB、綠能、運輸、生技等，都是值得考慮的類股。

(中時新聞網)