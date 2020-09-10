新冠肺炎疫情衝擊台灣觀光產業，國內旅遊雖夯，北部市場卻乏人問津。繼台北中山希爾頓逸林酒店祭出「體重抵住房」優惠，台北君悅酒店也推出「三十而立」方案，只要是1990年9月21日當天出生的壽星，君悅招待免費入住及享受高檔自助餐，全台限量30人，即日起開放報名。

少了商務客，國旅市場搶破頭，各大飯店無不絞盡腦汁，紛紛推出有創意又有折扣的優惠方案。1990年9月21日開幕的君悅，打算號召同梯壽星一起慶生，全台限量30人，額滿為止，活動自即日起至9月18日截止。

根據君悅官方網站，9月21日入住的房價約3400元，若加上生日套餐內贈送的隔日早餐及凱菲屋自助餐一客，贈禮總價約5000元，相當超值。

不過這項活動若要攜伴，每人須加價2020元加15.5%，最多2位。當然，如果你找得到另外一人也是同年同月同日生，兩位壽星一起入住雙雙免費。

(中時新聞網)