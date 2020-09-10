前總統府發言人丁允恭遭爆，在擔任高雄市政府新聞局長期間，曾與一名電視台女記者「Y女」交往，且當時已訂婚，不僅劈腿多人，還逼前女友墮胎。對此，資深媒體人尚毅夫再披露，當初丁和前妻嚴婉玲離婚時，他還是從一個pub的老闆娘口中得知的，而且當時民進黨和記者都不知道。為何丁允恭會跟老闆娘說自己是單身，尚毅夫表示老闆娘是個很美艷的辣妹！

丁允恭日前遭《鏡週刊》爆料，擔任高雄市政府新聞局長期間，曾與一名電視台女記者交往，且當時已與嚴婉玲訂婚，不僅劈腿多人，還逼前女友墮胎。出面爆料的Y女曾寫信給時任高雄市長的陳菊，據聞陳菊僅口頭告誡丁允恭，但後來丁仍順利當上行政院副發言人、總統府發言人。

《CTWANT》更進一步披露Y女職涯軌跡，Y女因為丁允恭的要求，所以特地北上擔任電視台黨政線記者，但之後她決定與丁分手時，卻遭死纏爛打，導致精神狀態不佳，甚至出現一些過激的舉動，更影響其在工作的表現。當時新聞界怕錄用她會惹禍上身，Y女形同遭到封殺，求職處處碰壁。

尚毅夫在政論節目《平論無雙》上爆料，2013年丁允恭和嚴婉玲訂婚時，陳菊還是見證人。接著，2016年左右，嚴婉玲在臉書貼出她和丁分手的貼文，那時Y女人在台北。很多人就說，嚴婉玲的po文應該和Y女有關。可見，丁和Y女的事情連台北都知道了，更遑論高雄了。

尚毅夫直言，當時Y女調到台北來工作時，其工作單位的主管每個人都知道她和丁允恭的事，丁允恭更親自打電話給民進黨立委，拜託他們要多照顧Y女，那時候雙方還未交惡。Y女和丁允恭的事情連立院都傳開來，所以等於媒體圈政治圈都有耳聞這件事。

但為何這件事情會搞到如此地步？尚毅夫指出，直到Y女交了一個也是從事媒體圈的男友後，想要跟丁允恭分手，但丁允恭似乎不願就此放手。據他所知，Y女當時情緒已不穩定到有想輕生的念頭，還因此驚動警察到其工作現場處置，當時這事鬧得沸沸揚揚，人盡皆知。

尚毅夫直言，整件事情最關鍵是陳菊知道多少？為什麼丁允恭可以從高雄市新聞局長一路到總統府新聞發言人，這整個過程，難道民進黨都靜默不出聲嗎？

尚毅夫更披露一段有趣地插曲，丁允恭當初離婚時，他還是從一間pub的正妹老闆娘口中得知消息，那時他還去問民進黨內部人士還有跑綠營的黨政記者是否為真，一堆人還直呼不可能，可是三個小時後，他們都跟他說，「嗯！真的離婚了」！為什麼丁允恭會跟老闆娘稱其離婚，他不知道什麼意思，但是他知道老闆娘是個非常辣的超級大正妹，這時旁邊的主持人解讀，就是要跟辣妹說，他現在離婚自由了！

(中時新聞網)