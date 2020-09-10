衛福部長陳時中日前才說，如果大膽一點，明年一月可讓3族群施打新冠肺炎疫苗，但言猶在耳，國際大廠疫苗卻傳出因出現副作用而喊停。對此，胸腔重症醫師蘇一峰說，「打了疫苗無效則事小，產生無法恢復的副作用則事大」，在無嚴重疫情下大膽給醫護人員打疫苗，可能沒有急迫性。

鑑於新冠肺炎疫情持續肆虐，國際不少疫苗已進入第三期臨床試驗，我國三家疫苗廠也核准第一期臨床試驗。衛福部長陳時中日前上廣播節目表示，如果「大膽一點」的話，明年一月便可緊急授權使用，將讓需要國際移動的人員、醫護人員、慢性病患者優先施打。

蘇一峰在臉書上說，疫苗原本應該是10-15年研發的產品，現在全世界趕在一年內研發，而部分共產國家更是沒有臨床試驗即施打，這樣其實會有許多不能預期的變數…。他認為，打了疫苗無效則事小，產生無法恢復的副作用則事大。

蘇一峰說，他不是不相信台灣的生科能力與缺少台灣價值，如果明年台灣國內仍然沒有嚴重的疫情（社區感染風險很低時），此時大膽給醫護人員打疫苗可能沒有急迫性。決策之前，希望能跟國家疫苗專家再討論討論~。

底下網友回應說，「我OK，英明部長先打」、「母湯把台灣人民當白老鼠喲，時中你先打」、「部長要吃瘦肉精美豬又要先打疫苗…」、「請用科學數據證明疫苗有效，不是用膽量」、「醫奴們你們不是還有生命嗎，醫護人員先打」、「開玩笑一樣，一期實驗都還沒結束上市日期定了。媽祖賜藥嗎。」、「醫護都不想出來當白老鼠。」、「『大膽一點』有笑點」。

(中時新聞網)