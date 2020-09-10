美股四大指數反彈，台股加權指數10日開漲在12,665.74點，疫情帶動筆電廠訂單大增，宏碁（2353）、華碩（2357）、廣達（2382）皆往上衝高，指數開高後持續攀升，向上挑戰月線。

美股電動車大廠特斯拉9日股價大漲10.92％，帶動那斯達克指數強彈，美國四大指數全面收漲。道瓊工業平均指數9月9日上漲1.6％（439.58點）、收27,940.47點。

那斯達克指數上漲2.71％（293.87點）、收11,141.56點，為4月29日以來最大單日漲幅。費城導體指數上漲2.89％（61點）、收2,169.61點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，外資8、9月不停賣超台股，很多個股已進入下跌修正期，但由於台積電一檔股票占指數29.16％，光看指數，感受不到一堆公司股價早已下跌一大段。

之前美股那指、費半指數不斷創新高，但台股沒跟上，而近日美國科技股指數下跌，台股跌的幅度也不比美股大，在11月3日美國選舉之前，范振鴻預期，外資不會大舉回流台股，光靠國家隊之力，頂多就是把指數撐在高檔不跌，或者指數被慢慢拖下來。

美股反彈大漲，范振鴻預期台股雖會跟著反彈，但幅度不太可能跟得上美股，多方還是要謹慎小心，或者採短線交易操作。

(工商 )