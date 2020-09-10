警方表示，目前正在替拖板車駕駛進行筆錄偵訊，並比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

警方表示，目前正在替拖板車駕駛進行筆錄偵訊，並比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

警方表示，目前正在替拖板車駕駛進行筆錄偵訊，並比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

枋山鄉台一線448.5K段9日深夜發生嚴重死亡車禍，66歲行動不便的賴姓男子在南下路段要穿越馬路時，疑遭拖板車撞擊輾過當場死亡。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

枋山鄉台一線448.5K段9日深夜發生嚴重死亡車禍，66歲行動不便的賴姓男子在南下路段要穿越馬路時，疑遭拖板車撞擊輾過當場死亡，身體還被分成兩半，屍塊散落一地、路面血跡斑斑，53歲陳姓駕駛疑肇事逃逸2小時後在台東太麻里遭逮，而因警方掌握的涉案車輛有2台，目前正在釐清案情中。

警方調查，涉案的有2台車，除有53歲陳姓駕駛的拖板車外，還有47歲陳姓男子駕駛的白色小客車，但小客車並未離開案發現場，他供稱，當時他行駛在快車道外側、拖板車在內側，2台車的速度相仿，不過拖板車在撞到行人後並未停車而是繼續開走，行人還噴飛撞到他的左邊後照鏡，鏡子有損毀。

警方表示，目前正在替拖板車駕駛進行筆錄偵訊，並比對目擊證人所見及現場跡證，全案持續調查釐清中。

「是我後面的車撞的！」這起死亡車禍在臉書社群引起討論，有名郭姓男子自稱是目擊者，他說，當時他有看到該名行人（死者）拿著拐杖走在路中央，不曉得是盲人還是行動不便，當下他閃過了行人，不料他後面的車子來不及剎車就撞了上去，他有聽到緊急剎車聲，然後後面那輛車就停在路上了。

(中時 )