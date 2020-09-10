周三美股收盤前，特斯拉股價急速拉升，終場上漲10.92%，收復前一日暴跌21%、創下史上最大單日跌幅的部分失土。

特斯拉股價全日都保持升勢，午後穩步走高，終場收在366.28美元，僅略低於全日最高點369美元。周三盤後該電動車大廠維持其上漲動能，目前漲2.26%。

周三的跳漲尚未能抵銷此前的崩跌，本月以來，特斯拉股價仍跌逾26%，造成其股價走跌的原因包括該公司本月初發行50億美元新股，以及其最大外部股東削減持股，而意外未被納入標普500指數成分股，則是造成周二股價崩跌的原因。

特斯拉周三的強勁反彈，也伴隨著科技股集體大漲，那斯達克指數收漲2.71%，創下4月29日來最大單日漲幅。微軟漲4.26%，蘋果與亞馬遜分別漲3.99%與3.77%。今年以來，特斯拉股價上漲337%。

除了跌深反彈之外，部分正面的消息也可能帶來了提振，外媒報導特斯拉上海廠最快將於11月開始生產電動休旅車Model Y。報導指出，為了生產Model Y，該廠今年初啟動第2期建設，目前生產設施的主結構已經完工。此外，特斯拉8月在中國的交車量逼近1.2萬輛，拿下中國電動車市場龍頭寶座，並為連續第四個月交車突破1萬輛。

(時報資訊)