公股金控公布8月獲利，包括兆豐金(2886)、合庫金(5880)、華南金(2880)和第一金(2892)單月獲利均較7月衰退，累計4家金控8月稅後純益為66.43億元，月減19.8%。金控旗下銀行踩雷提列呆帳，以及公股銀行補貼房貸利率等都削減獲利能力。4家公股金控累計前8月合計EPS為3.32元，相較富邦金(2881)公布的前7月累計EPS為4.67元；以累計稅後盈餘來看，4大公股金控合計前8月為445億元，而富邦金前7個月的稅後盈餘已經突破500億元，來到507億元；4家公股金控每股獲利和累計稅後盈餘都比不上1家民營金控。

兆豐金8月稅後純益為26.23億元，較7月獲利31.6億元減少了5億多元，月減幅度約17%左右，前8月稅後純益為170.65億元，每股稅後純益（EPS）為1.25元。合庫金8月稅後純益也只有14.4億元，相較於7月也同樣減少；累計前八月合庫金稅後純益為111.38億元，EPS為0.8元；第一金8月稅後淨利為15.1億元，較7月減幅超過兩成，為24.6%，主要是受到全球新冠肺炎（COVID-19）影響，各子公司業務動能趨緩，且股利也較上個月減少，所以前8月稅後純益為122.76億元，EPS為0.96元。華南金8月稅後純益也僅只有10.7億元，較7月也明顯下滑，累計前8月稅後純益40.26億元，僅是去年同期獲利的三分之一，EPS為0.31元。

公股行庫分析，8月獲利衰退，除了現金股利較7月縮水之外，公股銀也開始針對踩到的雷提存備抵呆帳，所以8月稅後純益下滑。4家金控獲大最差的華南金，8月稅後純益也僅有10.7億元，累計稅後純益40.26億元，僅是去年同期獲利的三分之一，EPS為0.31元，子公司華銀因踩雷，呆帳提存費用達到8.67億元，包含參與美國的一家飯店的聯貸案和寶德能源等地雷和正常放款的提存等，但是華銀強調，美國飯店放款是十足擔保，目前主辦銀行也正在處理該案。

(時報資訊)