淘帝-KY(2929)因旗下門市全面恢復開業，且集團祭出大幅降價策略，帶動8月合併營收回升至1.68億元，較上月的1.04億元成長61.72%。淘帝-KY財務長王冠華表示，第3季及第4季會比第2季好一點，但仍較去年同期衰退，第3季不排除還會有代理商未拉貨、低於成本的存貨損失要提列，預估第3季將持續虧損，希望第4季能達到單季損益兩平。

今年中國大陸地區因新冠肺炎疫情、水災對整體服飾產業品牌業者經營造成重大影響，淘帝-KY上半年營運陷入虧損困境，不過，隨著旗下門市全面恢復開業，且集團祭出大幅降價策略，淘帝-KY自結8月合併營收1.68億元，較上月的1.04億元成長61.72%，累計1至8月合併營收16.48億元，較去年同期減少59.59%。

淘帝-KY表示，目前正值秋裝換季備貨期間，且TOPBI品牌旗下門市已全面恢復開業，加上集團自5月針對夏、秋季童裝祭出大幅度降價策略，以鼓勵代理商增加提貨，並持續投入TOPBI品牌行銷推廣，穩固線下門市銷售支撐，帶動代理商拉貨力道回升，另一方面，淘帝-KY於線上銷售保持良好需求，推升8月線上銷售營收比重已達35%水準，皆係挹注單月營收連續二月逐步回升之動能。

為提振內需消費動能，近日中國大陸商務部宣布，於9月9日至10月8日舉辦「消費促進月」活動，且適逢中國傳統金九銀十的銷售旺季，有望帶動中國消費買氣，創造淘帝-KY良好業務銷售環境，集團仍積極推動新零售虛實通路資源互導，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，挹注整體營運正面之效益。

淘帝-KY指出，面對產業洗牌，係集團最佳搶進更高市場佔有率之機會，今年營運重心針對TOPBI品牌線下門市，以門市坪效、品牌宣傳效益陸續調整旗下門市結構，有望至第3季進入門市調整尾聲，另一方面，加速線上銷售通路拓展創造營運績效，隨著今年線上營收比重明顯增加，展現近年集團致力推動新零售通路布局，持續規畫聚焦電商銷售的Mini Topbi品牌，以期於年底銷售旺季正式推出上市，創造集團新一波銷售動能。

王冠華表示，第3季及第4季雖然會比第2季好一點，但仍較去年同期衰退，第3季不排除還會有代理商未拉貨、低於成本的存貨損失要提列，預估第3季將持續虧損，希望第4季能達到單季損益兩平，明年營運能恢復正常。

(時報資訊)