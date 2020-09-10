基隆全面啟動到校刷卡，家長可憑APP確認孩童安危。（吳康瑋攝）

基隆全面啟動到校刷卡，家長可憑APP確認孩童安危。（吳康瑋攝）

基隆市近年大力推廣智慧校園，並為建構完善的智慧安全校園，陸續整合校務系統內的出缺席、到校刷卡及場地預約等系統，並在10日由教育處長林祝里正式宣佈，基隆高國中小共55間學校，全面導入到校刷卡機制，她說，市府一共發行3萬張的「樂學卡」，並將卡面結合APP程式，未來全市家長們只要下載結合APP程式，就可以看到孩子們是否安全到校。

林祝里指出，智慧校園系統提供多項服務，家長及老師的資訊更可以零時差的即時交流，其中，學生請假服務、電子聯絡簿、學生出缺席及差勤紀錄、圖書借閱紀錄等都挪到線上處理，家長們可以簡單透過APP系統，直接替孩子請假，老師也不用一通一通電話撥打，日前試營運期間，一個月就替學校省下至少3000元的電話費。

東信國小校長王佩蘭指出，老師除了可以透過系統在線上作業及申請教室使用許可，若平時校園有活動要辦理，更可以直接透過APP的公告系統來進行推播，其中可以選擇要將訊息轉發給老師、學生、家長等類別，非常方便，她說，在防疫期間，將許多接觸機會移到線上並簡化流程，不僅讓師生及家長間的距離變近了，更也兼顧防疫及衛生健康，讓學生安全、讓家長放心。

教育處指出，目前3萬張發放給全市學生的樂學卡，除了已整合一卡通功能外，同時也兼具借書證的功能，學生可持該卡至學校、文化中心及各區圖書館借書，也可至市立游泳池游泳並享有優惠，未來也研擬將學雜費繳交移至線上辦理，並從智慧校園、智慧教與學及智慧行政三方面著手，讓基隆全面達到智慧城市的目標，市府期待為基隆市的智慧教育立下一個嶄新的里程碑。

(中時 )