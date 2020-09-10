中國科技公司字節跳動（ByteDance）正在與美國政府商討，既能保留部分抖音美國業務所有權，同時又能滿足中國與美國規定的解決方案。

消息人士透露，可能的選項包括將抖音數據的營運控制權轉交給一家美國企業，同時保留部分抖音美國資產的所有權。

此前《華爾街日報》率先報導，消息人士透露字節跳動正與美國政府商討，盼能找到不必全數出售TikTok美國業務的方法，相關協商已經進行數個月，目前情況仍具變數，尚不清楚川普政府是否願意接受這樣的解決方法。

美國總統川普此前以國家安全為由，下令字節跳動必須在9月20日以前就出售抖音美國業務作出最終決定，否則在9月29日前必須關閉抖音美國業務，此外，所有出售抖音美國資產的相關交易必須在11月12日以前完成。

目前競購抖音美國業務最具勝算的兩大陣營分別為微軟聯手零售業巨頭沃爾瑪，以及甲骨文，相關協議本來已接近完成，促使抖音執行長Kevin Mayer宣布請辭，不過這項交易最近又已觸礁，因中國政府祭出科技出口限制規範，使抖音在出售其演算法之前必須取得中國政府批准。該演算法是抖音app核心價值的一部分。

(時報資訊)