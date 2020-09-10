台南新化區公所推出老街及其周邊文化設施免費導覽服務，在地達人講解，即日起至11月6日止，15人以上團體就可預約。（劉秀芬攝）

台南新化區公所推出老街及其周邊文化設施免費導覽服務，在地達人講解，即日起至11月6日止，15人以上團體就可預約。（南市新化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局連續二年推廣經典小鎮旅遊，台南新化以豐厚的歷史人文及山林美景資源入選2020台灣經典小鎮，為了讓遊客能更深入認識、了解新化的歷史文化，新化區公所推出老街及其周邊文化設施免費導覽服務，在地達人講解，即日起至11月6日止，15人以上團體就可預約。

新化舊稱大目降，是平埔族西拉雅族的聚落，具有豐厚的歷史文化底蘊、富饒的山林資源。

2015年台南市政府以新化老街及其周邊的新化武德殿、和平街日式宿舍群、楊逵文學紀念館等文化設施為範圍，成立「大目降文化園區」，是台南五大文化園區之一；2018年更進一步公告為「新化歷史街區」，成為台南四大歷史街區之一。

區長吳金喜表示，新化歷史街區除了有豐富的歷史文化資產，在地文史達人、文化團體的熱烈投入，更是新化推展深度文化旅遊的重要人力資源。

公所此次特別邀請在地導覽達人，針對新化老街及其周邊新化武德殿、日式宿舍群、楊逵文學紀念館、大目降故事館等文化設施，推出「限量在地達人免費導覽」，要讓大家跟著達人認識新化歷史街區一篇篇動人的故事。

即日起至11月6日止，凡15人以上之團體，即可於到訪前7日預約申請新化老街及其周邊文化設施的「在地達人免費導覽服務」，由在地內行人帶領您來趟新化經典小鎮的歷史人文深度之旅，細細窺探新化歷史街區內精采豐富的歷史景點。

免費導覽場次有限，請先電話預約：06-5908865(楊逵文學紀念館)、06-5905009＃209(新化區公所)。

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