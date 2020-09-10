湖人球員庫茲馬今天在推特上力挺老大哥拿下本季MVP，並且轉發一段詹姆斯的季後賽生涯集錦，「嘿！媒體們，如果你們把MVP的票選還是像DPOY（最佳防守球員）那樣搞砸了，我們會有意見的。」

庫茲馬這些話很顯然是為隊友「一眉哥」安東尼戴維斯錯過最佳防守球員獎而抱屈。因為，當聯盟公布「字母哥」阿提托康波摘下DPOY獎引發不少爭議，曾有球員匿名表示，「字母哥不應該當選最佳防守球員，他不是一個可以封鎖住其他球員的人。」

湖人總教練佛格也大力稱讚自家球星，「戴維斯在我的心中才是最佳防守球員，這不是對阿提托康波不尊重，而是戴維斯在球場上的防守能力太寬廣了。」

例行賽MVP得主即將揭曉，先前盛傳字母哥得票數領先群雄，如果沒有意外的話，字母哥將連續二年獲得MVP。

然而非常尷尬的是，字母哥領軍的公鹿已被熱火淘汰出局，無緣東區決賽。這雖然對於阿提托康波衛冕MVP有些難堪，但實際上MVP參考的是球員在例行賽的表現，從這一點而看，無論是球隊戰績或是個人攻守數據，字母哥展現出的統治力仍是全聯盟最好的。

(中時 )