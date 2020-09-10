網友留言。(圖/翻攝自批踢踢論壇)

總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，還成為自己第一次發生性關係的男人；更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。網友卻認為，丁被視為監察院院長陳菊愛將，一路仕途順遂，此事過後應很快會升官或另有高就。

根據《鏡週刊》報導，2014年丁允恭接任新聞局長後邀請記者唱歌餐敘，乘酒意丁主動搭訕Y女，更直接向Y女告白，隨即便將Y女帶離KTV包廂，拉到樓下隱密處舌吻，讓Y女嚇了一大跳。丁「第二次見面就硬喇舌」行徑讓女方直覺不妥。然而大學剛畢業、涉世未深的Y女，在「欣賞的作家竟然也喜歡自己」喜悅催化下，兩人很快展開交往。

Y女更大爆丁允恭是第一個與自己發生性關係的男人，以及要自己在上班時間、局內同仁都在辦公情況下，穿著性感暴露到高雄市政府新聞局長辦公室性愛，讓其身心受創，痛訴「我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」還公開丁種種不堪入目鹹濕對話，令外界震驚。

對此，網友則紛紛表示：「反正，很快就會高升」、「之後就升官了啦，哪有毀了」、「恭喜，又要高升了」、「抗中保台大業 豈能讓兒女私情羈絆」、「綠色是原諒的顏色」；也有網友認為：「就說男生國文好，會寫文章對女生是超加分的事」、「又是酒駕又是在辦公室亂射，充滿台灣價值」、「民進黨綠粉就愛這味，請大家不要多管閒事」。

(中時新聞網)