不管男女偶有人總是無法控制下半身，在速食愛情中隨時都可化身「時間管理大師」，但好桃花人人都愛，但爛桃花可是一碰就壞菜，更別提桃花劫了。而年底前有四個生肖要小心，你們恐有桃花劫降臨，提醒要把關好自己的心，別因一時的誘惑而毀了感情！

第四名丶生肖雞

生肖雞年底前要注意人際丶人緣方面的桃花劫。尤其是有伴者，你在工作上容易有後輩對你一見傾心，或是和同事、客戶合作久了，日積月累的相處下，居然漸生情愫。而對方早就知道你有伴了，還特意挑在晚上聯絡你丶假日找藉口約妳出去。此時耳根軟、心又軟的生肖雞，便容易就此陷入桃花劫。提醒生肖雞絕對不能衝動，凡事三思而後行，可別陷阱就在眼前了，還傻傻的跌進去。

第三名丶生肖蛇

生肖蛇下半年運勢非常不錯，但要小心旺中帶劫，特別是桃花劫最是難纏。單身者要小心碰上愛情騙子，可能你已經與對方甜蜜約會，才發現他根本已有伴，只是拿你當消遣。有伴者，明明大家都知道你早有對象，偏偏就是有爛桃花上門；雖然大部分的生肖蛇都會斷然拒絕，但仍有少數想尋求刺激快感者，明知不對， 仍情不自禁地和對方糾纏。提醒生肖蛇要把持住自己，惹來爛桃花上門了，不只影響到你與伴侶的感情，甚至雙方家庭都會大受影響。

第二名丶生肖豬

生肖豬下半年的事業運堪稱平順，不過愛情運則要特別注意了，有可能一時衝動而卷進桃色風波。尤其是有伴的生肖豬，你容易因為與對象起爭執、或怪對方不懂你，而使你在意氣用事下，向外頭找尋其他的溫柔鄉。提醒生肖豬，短暫的刺激與安慰並不能長久，可別因小失大，為了外頭的野花野草，而錯過真正陪你一路走來、珍貴的伴侶了。

第一名丶生肖龍

生肖龍今年的運勢算是平順，但越到年底則越要注意，因為你「喜中藏劫」，儘管有桃花運，但對方恐怕並非良人。肖龍女容易被花言巧語的對象所欺騙，不只騙身騙心，甚至連錢財都守不住；肖龍男則要小心美人計，有伴者更要注意，你在一些喝酒應酬的場合，極容易惹來爛桃花，小心原本與伴侶的關係因此大受影響。提醒生肖龍眼睛要擦亮，懂得識人，別輕易就跌入桃花陷阱了。

化解桃花劫

想避開桃花劫，可在自己的生肖桃花位，擺置鮮花，為自己斬斷爛桃花（西方：生肖鼠丶生肖龍丶生肖猴。北方：生肖兔丶生肖羊丶生肖豬。東方：生肖虎丶生肖馬丶生肖狗。南：生肖牛丶生肖蛇丶生肖雞）。另外，臥房內的鏡子也別直接面對床，這樣對感情是非常不利的。最重要的還是潔身自愛，好好珍惜自己與愛你的另一半！

(中時新聞網)