泰國又傳出馬桶有蛇竄出，這次是一名18歲鮮肉男被咬傷，而且是咬到命根子，當場血濺廁所，所幸咬他下體的蛇沒毒，縫3針後已無大礙。
綜合外媒報導，住在泰國中部暖武里府邦艾縣的18歲少年馬蘇卡拉特（Siraphop Masukarat），8日晚間8時許上廁所時， 剛坐下馬桶下體就感覺一陣劇痛，仔細一看，竟被一條從馬桶裡竄出來的深色蟒蛇咬傷。
救援人員接到求助電話趕到現場，發現馬蘇卡拉特下體遭咬傷，廁所裡還留有血跡，還看到一條長約1公尺的無毒網紋蟒，立即將他送醫治療。馬蘇卡拉特因為陰莖前端龜頭被咬一口縫了3針，經醫師用抗生素治療已無大礙。救援人員捕獲蟒蛇後帶到野外放生。
網紋蟒是世界上最長的蛇類之一，成年體長可逼近10公尺，咬傷馬蘇卡拉特是條幼蛇，猜測可能是順著排水管爬進馬桶。
馬蘇卡拉特的母親心事後心有餘悸表示，「我不知道蛇怎麼進來我家的，還好沒有毒性，但我以後可能會怕去上廁所。」馬蘇拉特則希望自己的陰莖可以趕快康復。
(中時新聞網)
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