HOT新聞開箱》中美角力戰延燒！台電腦兵推攻防重點美觀摩 共機越海峽中線「台下一步」？

解放軍機艦頻繁擾台，國軍漢光36號電腦兵棋推演將在14日至18日一連5天不斷電舉行，這次美軍觀摩團因疫情影響將不會來台，據了解，今年採研討式兵推，不再是傳統的紅藍軍對抗，打到輸贏為止。不過，美國在台協會（AIT）極可能派員參加這次兵推。對此，中華戰略學會研究員張競也說出看法。

針對共軍頻頻順勢飛進我國防空識別區，張競接受中天新聞《HOT新聞開箱》訪問時提到，相信台海攻防要付出非常努力認真代價，三軍共同努力下，應給予肯定，但必須提醒防空識別區我們並沒有排除其他人使用該空域權力，當然要採取適當反應，但在國際法是屬於國際空域，因此要採取適當手段去攔截查證，不能讓對方入了無人之境，但是整個過程必須遵守各項作戰規定，不能率先攻擊，希望能穩定兩岸情勢，不然容易擦槍走火。

至於，主持人詢問今年國軍漢光36號電腦兵棋推演有個觀察重點，也就是美國觀摩團17年來首度沒來台參與軍演，據說AIT可能派人來，這代表什麼意涵？張競分析，「我要特別提出一點，我在軍中服務的階段，所有這些資訊是屬於未解密，我退伍10年也不知道到目前為止這些資訊是否解密，但是必須要向大家建議所有跟國外軍事有關的都是非常機密，越少說其實對於國家安全越有助益，也不要瞎猜換猜。」

張競直言，「所以我建議媒體直接向國防部查證，國防部答案就是社會大眾應該要知道答案，至於退伍人員隨便亂說話，原來不應該解密的，隨便在媒體上講，是對不起國家，因為我不知道這些東西該不該講，賣一個關子，建議大家去向軍方發言人史舜文將軍打聽。」

(中時新聞網)