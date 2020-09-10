南韓行動社群軟體巨擘Kaokao，旗下專注於PC和手機遊戲開發的子公司Kakao Games，週四於首爾股市首次公開發行，表現強勁，開盤價高達4.8萬韓元，為發行價(IPO price)的兩倍，公司暫時估值為3.5兆韓元(約29.5億美元)。股價隨後並上漲至每日上限的30%，為6.24萬韓元。

Kakao Games股價狂飆，主要為投資人押注在新冠疫情期間，民眾將有更多時間待在家裡。

Kakao Games在上個月將其IPO定價為2.4萬韓元，為其發行價指示性區間的上限。

該遊戲開發商透過IPO已籌資約3840億韓元。在IPO之前，投資人紛湧進Kakao Games，以求在疫情期間獲得潛在成長。此次Kakao Games成為南韓史上最大的IPO。

去年Kakao Games營收3910億韓元，營業利益為350億韓元。受惠於新冠疫情，Kakao Games今年上半營業利益高達287億韓元，年增63%。

Kakao Games計畫從IPO的收益中，用於發展新系列遊戲。Kakao Games目前擁有4500萬名月活躍用戶。

(時報資訊)