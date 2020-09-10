上洋(6728)8月合併營收為新台幣1.07億元，年增74.78%；前8月營收為新台幣8.75億元，年增20.3%。主要原因為空調銷售動能持續表現亮眼，挹注營收成長，加上商用洗衣事業在大專院校和醫療院所新增合作客戶達雙位數，獲利穩定前景看俏。上洋夾著空調業務部份銷售穩定成長，加上9月起各學校陸續開學，進入商用洗衣旺季，業績可望再攀高。

據經濟部統計處，針對台灣空調市場銷量統計，2020上半年全台分離式冷氣累積銷售達66萬5329台，較去年同期整體銷售小幅衰退。不過，上洋代理的三菱重工分離式冷氣銷售亮眼，不受大環境及景氣的影響，業績持續穩定成長。上洋代理三菱重工空調從2016年起至今，銷售表現年年攀升，觀察自新冠肺炎疫情爆發以來，市場整體狀況包括其他同業，皆是從今年第二季中下旬銷售狀況才開始有復甦跡象，但上洋憑藉三菱重工累積的品牌知名度，加上商品及售後服務品質的好口碑，從3月份開始每月銷售都較去年同期穩定成長，帶動整體營收，交出亮麗成績單。

在商用洗衣部分，2020下半年新增客戶達雙位數，而合作的大專院校多為國立知名大學，學生宿舍人口多，使用機率更為頻繁。大型醫院雖然面臨新冠疫情，但住院和陪病人口仍持平，使院內洗衣需求未受疫情而削減。大專院校及醫療院所的商用洗衣屬剛性需求，隨著合作客戶數及規模逐漸擴大，營運穩定持續增溫。

(時報資訊)