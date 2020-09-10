明星有錢有勢，又常忙到沒時間在乎小地方，成了狡猾歹徒絕佳的目標，日前大陸演藝圈爆出盜用潮，不少藝人遇上里程數遭盜的慘事，范冰冰舊愛李晨昨(9/9)貼文，表示自己不安地查看了一下帳戶，發現嚴重災情。

演藝圈爆出盜刷潮，且完全是為藝人量身訂做，被盜的竟是航空公司的里程數，男星吳磊日前悲曝3年來里程數先後被盜用了12次，用來兌換機票，歹徒自己盜用還不夠，還換給身旁的2名友人使用，消息一出，不少藝人po文，表示自己也成了受害者，哀鴻遍野。

李晨微博po文。(翻攝自李晨微博)

李晨昨在微博po文，表示得知其他人藝人朋友受害的新聞，出於好奇他也查了一下自己的帳戶，結果航空公司因異常狀況鎖住他的卡，查詢後發現自2018年6月開始，累積的里程積分被兌換了好幾次機票。

李晨表示，偷拿他里程數換免費機票的多達十幾人，苦笑喊話歹徒，表示其實他們的人名跟身分證都查得到，開玩笑開出賠償條件：「您們不買機票，能不能買幾張俺的電影票支持一下？」，被讚人實在太好，而女星江映蓉在他這篇po文底下留言，她也是盜刷受害者：「維權吧，我們已經報警了」，網友也力勸李晨報警，「至少警告一下這些人，太無法無天了」。

(中時新聞網)