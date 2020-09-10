桃園中壢深夜街頭鬥毆1死1傷 09:532020/09/10 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢深夜街頭鬥毆1死1傷。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區大同路9日晚間11點多發生一起鬥毆事件，有民眾目擊一群惡煞近10人在馬路上聚集，雙方一言不合大打出手，只見其中一人被狂歐倒地不起滿身都是血，有民眾嚇得趕緊報案並叫救護車，但35歲溫姓男子到院前已無呼吸心跳，急救後仍不治，另一位17歲江姓少年則是頭部、左膝輕傷沒有生命危險。 中壢警分局表示，目前已逮捕鬥毆的5名嫌犯到案，初步調查應該是財務糾紛尋仇所致，詳細原因仍在偵訊當中。 (中時 ) #中壢 #鬥毆 #民眾 #中壢警分局 #危險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金錢豹酒客虐殺案 張姓嫌犯60萬元、其他4人各50萬元交保 22:182020/09/09 社會 校園霸凌學生免驚 鱷魚米多力插畫爆棚 16:002020/09/09 社會 男酒駕停路邊問路遭機車後方追撞 1死1傷遭重判2年 15:552020/09/09 社會 《觀光股》瓦城8月營收歷史第3高 衝刺H2成長動能 16:142020/09/09 財經 瓦城泰統8月營收雙增 看好下半年營運動能 19:032020/09/09 財經 國道1號林口交流道路段壅塞改善有解 09:492020/09/10 區域情報-桃園 男狂闖紅燈撞小黃 退休警慘死 04:102020/09/09 社會新聞 虐殺金錢豹酒客1死1斷手腳 又有5涉案男向警方投案 15:292020/09/09 社會 盲眼神童3／薩克斯風學1年就打敗音樂班 盲生搔頭：只是用心演奏 07:392020/09/10 社會 1分鐘讀財經》筆電爆缺貨潮 供應鏈訂單滿手 08:162020/09/10 財經 社會熱門新聞 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 竟脫光三點全露大鬧健身房 - 社會 社會10點檔》妙齡女遭輪姦再焚屍 3男竟因「可再教化」逃過死刑 - 社會 嗆聲爸爸是警察 南投高中男傳性侵女同學2年 教育處回應了 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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