桃園市中壢區大同路9日晚間11點多發生一起鬥毆事件，有民眾目擊一群惡煞近10人在馬路上聚集，雙方一言不合大打出手，只見其中一人被狂歐倒地不起滿身都是血，有民眾嚇得趕緊報案並叫救護車，但35歲溫姓男子到院前已無呼吸心跳，急救後仍不治，另一位17歲江姓少年則是頭部、左膝輕傷沒有生命危險。

中壢警分局表示，目前已逮捕鬥毆的5名嫌犯到案，初步調查應該是財務糾紛尋仇所致，詳細原因仍在偵訊當中。

(中時 )