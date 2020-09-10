總統府發言人丁允恭遭爆，在擔任高雄市政府新聞局長期間，曾與一名電視台Y女記者交往，當時已與前妻嚴婉玲訂婚，不僅劈腿多人，且多次在局長室發生關係，交往期間共懷孕3次，丁允恭以「會影響政治前途」為由，要求她墮胎。而事件爆發，丁允恭也難逃網友的惡搞，形容這根本是「恭事公辦」。

丁允恭辦公室淫亂事件，被網友製作成政治成語「恭事公辦」。（圖／翻攝自PTT）

事件爆發，丁允恭也難逃網友惡搞，紛紛問以「恭事公辦」猜三個字」來調侃他；更有網友貼出一張「恭事公辦」梗圖，並照句「丁丁一向恭事公辦，態度認真，常常搞得桌子一團亂」。

網友的政治成語梗，已不是第一次。日前館長遭受槍傷時，民進黨立委高嘉瑜曾赴病房探望，還獻唱了一首「隱形的翅膀」，被網友形容「劫後瑜聲」；除此之外，去年12月初因蘇啟誠一案，國民黨多位立委及議員，曾到外交部抗議，過程中黃昭順疑似將陳玉珍放入門縫中，製造推擠中被門夾傷的景象，這也讓網友發揮創意「夾手他人」、「見縫插珍」一詞。

高嘉瑜探望館長，當場獻唱隱形的翅膀，遭網友惡搞梗圖「劫後瑜聲」。 (圖／台灣迷因 taiwan meme)

而丁允恭事件女主角，Y女也淚訴，丁的行為根本就是渣男，不僅要她穿著裸露，讓她「像妓女一樣」。Y女也加碼爆料曾像時任高雄市市長陳菊陳情，但陳菊當時僅以口頭告誡。事情爆發後，丁允恭發聲明指出，個人行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾，對此本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

(中時新聞網)