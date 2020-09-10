美國總統川普在揭發水門案的傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）即將出版的新書中證實，早就知道新冠病毒「非常危險」、「會藉由空氣傳播」、「具有高度傳染性」、甚至「比流感更致命」，他甚至直言就是要「淡化疫情」。

美國總統川普在揭發水門案的傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）即將出版的新書中證實，早就知道新冠病毒「非常危險」、「會藉由空氣傳播」、「具有高度傳染性」、甚至「比流感更致命」，他甚至直言就是要「淡化疫情」。

美國總統川普在傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）即將出版的新書中證實，早在疫情延燒美國之前，他就知道新冠病毒「非常危險」、「會藉由空氣傳播」、「具有高度傳染性」、甚至「比流感更致命」，他甚至直言就是要「淡化疫情」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社9日報導，揭發水門案的美國傳奇調查記者伍華德15日即將出版新書《盛怒》（Rage，暫譯），新書中涵蓋了他與川普從2019年12月5日至2020年7月21日期間進行的18次訪談內容。

CNN率先取得的部分音檔內容顯示，川普早在美國出現第一例死亡案例之前，就曉得新冠病毒超毒，致命程度甚至可能比流感高上5倍，而且會透過空氣傳播。2月7日，川普告訴伍華德，「在中國流行的病毒，我們遇到了一些有趣的挫折」，「它會透過空氣傳播，這永遠比觸摸更嚴重，你不需要摸東西，但是空氣，你必須要呼吸空氣，可是這就是它傳播的方式，所以這是一個非常棘手的病毒，甚至比難搞的流感更致命」，「這是一個致命的東西。」

即便知道新冠病毒相當棘手，不過接下來一個月，川普仍極力對外強調「病毒很大程度已經受到控制」，2月25日出訪印度時更指出，新冠肺炎「會消失」，甚至預言「接下來幾天美國的確診人數將會降至零」。

3月19日，川普告訴伍華德他要淡化疫情，「我一直都想要淡化疫情」，即便3月14日川普才因為新冠肺炎宣布美國進入「緊急狀態」，他當天仍坦言，「我仍然想要淡化它，我不想要製造恐慌。」

同一天的訪談中，川普也坦承病毒會對年輕人造成威脅，「就在今天和昨天，一些令人震驚的事實浮出，不只是老人，年輕人也會，很多年輕人。」不過一直到8月5日，川普都持續公開宣稱兒童對這個病毒「幾乎免疫」。

最有趣的是，4月3日，川普在白宮疫情記者會上再三強調病毒最終「會消失」，然而2天後他接受伍華德約訪時卻坦言疫情「很可怕」、「令人難以置信」；4月13日，他又對伍華德抱怨，「病毒太容易傳播了，你根本無法置信。」

伍華德也在新書中透露，早在1月28日，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）就警告川普新冠病毒會是他任內「最大的國安威脅」，歐布萊恩的副手博明（Matt Pottinger）也認同此看法，告訴川普疫情可能會像1918年西班牙大流感一樣糟，他說中國境內正在發生無症狀傳播情形，他被告知50%感染者沒有症狀。當時，美國境內只有零星病例。

1月31日、在歐布萊恩提出警告3天後，川普宣布禁止過去2周來自中國的外籍旅客入境美國，其實這個禁令是他的國安團隊建議的，不過川普後續宣稱是他自己下的決定。伍華德在書中指出，5月時他曾詢問川普是否記得歐布萊恩在1月底提出的警告，當時川普回應「不記得」。

針對伍華德新書刊出的勁爆內容，據《國會山莊報》（The Hill）報導，川普9日在白宮接受媒體採訪時，坦承自己今年稍早試圖淡化疫情，他被問及是否淡化疫情或是避免恐慌而誤導民眾，「如果你說是為了減少恐慌的話，那也許是這樣。」

他更自稱是美國的「啦啦隊長」，「事實上，我是這個國家的啦啦隊長，我愛我們的國家，我不想人們受到驚嚇，就像你說的，我不想要製造恐慌，而且我當然不要讓這個國家或這個世界陷入瘋狂。」

「我們想要表現出信心，我們想要展現力量，我們想要表現出作為國家的力量」，川普說，「我們不想要表現出恐慌，我們也不會展現出恐慌，這就是我所做的。」

(中時新聞網)