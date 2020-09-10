時間管理大師名人語錄。（圖／中時電子報製）

前總統府發言人丁允恭昨(9日)被周刊踢爆性生活混亂，曾任電視台記者的前女友Y女跳出，痛批丁允恭用情不專，周旋於多女之間，最扯是在上班時間將局長室當砲房，多次發生性關係，並逼迫Y女墮胎，對話紀錄曝光，丁允恭得知Y女懷孕，還質疑：「妳真的有每天吃藥嗎」，被外界痛批新一代時間管理大師，而演藝圈中也有不少人神共憤的渣男語錄，成龍當年的一句「全世界男人都會犯的錯」便流傳超過20年。

蘇耀宗最近認出軌偷吃小三練美施（右圖）2年。（圖／翻攝自wingsouth IG；取自《on.cc東網》）

香港前DJ蘇耀宗（細So）年初因疫情丟了工作，旅遊記者出身的妻子陳穎楠和他結婚9年，不離不棄，最近卻爆出他背著太太偷吃爆乳已婚小三網紅練美施（Macy），後來蘇耀宗戴著婚戒現身，媒體問他老婆現狀，他竟直言：「她確實是很好的太太和媽媽，她比我堅強」，強調以後會彌補家庭，當更好的丈夫，而傳出小三曾為蘇耀宗墮胎，練美施沒正面否認，表示：「沒回應」，形同默認。

男星羅志祥（小豬）4月遭大陸網紅周揚青宣布9年情斷，周揚青指控羅志祥約妹、私生活亂、與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係等4罪狀，儘管羅志祥連發兩文向周揚青道歉「對不起 我錯了！」重挫形象，而羅志祥事後還發近7000字、訴說交往9年的懺情文向周揚青認錯「妳很少讓我擔心難過，但妳的不快樂都是我造成的」，但仍無法挽回羅志祥崩壞的形象和演藝事業。

許志安去年偷吃小他21歲的黃心穎，他開記者會落淚道歉。（圖／達志影像）

港星許志安與鄭秀文相戀近30年，深情形象的他在去年4月爆出偷吃小他22歲的前港姐黃心穎，許志安第一時間開記者會痛哭認錯「覺得自己很丟臉、很錯誤、很噁心、很陌生。對自己深刻反思，為什麼沒控制自己，起了這個色心。」

港星成龍則在1999年被爆與吳綺莉有婚外情，當時成龍出面認了偷吃，不過他說：「我犯了全天下男人都會犯的錯」，此話一出引發爭議，而這句話也成了男人外遇中的金句。

(中時新聞網)