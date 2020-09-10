批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。昔日友人指稱，丁過去男女關係就很複雜，且他看女生「沒在挑」，名言是「不想浪費食物」。對此，網友則直言：「又是酒駕又是在辦公室亂射，充滿台灣價值。」

根據《鏡週刊》報導，2014年丁允恭接任新聞局長後邀請記者唱歌餐敘，乘酒意丁主動搭訕Y女，更直接向Y女告白，隨即便將Y女帶離KTV包廂，拉到樓下隱密處舌吻，讓Y女嚇了一大跳。丁「第二次見面就硬喇舌」行徑讓女方直覺不妥。然而大學剛畢業、涉世未深的Y女，在「欣賞的作家竟然也喜歡自己」喜悅催化下，兩人很快展開交往。

Y女更大爆丁允恭是第一個與自己發生性關係的男人，以及要自己在上班時間、局內同仁都在辦公情況下，穿著性感暴露到高雄市政府新聞局長辦公室性愛，讓其身心受創，痛訴「我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」還公開丁種種不堪入目鹹濕對話，令外界震驚。

丁允恭從學生時代就是風雲人物，在台大成立政治派閥，被稱「派閥長」，派閥成員在政壇嶄露頭角；因私生活狀況與愛開黃腔，學生時代就有「情色海牛」綽號。昔日友人指稱，丁過去就有正宮、女友、炮友同時存在的多重性關係，且他看女生「沒在挑」，名言是「不想浪費食物」。

對此，網友直言：「又是酒駕又是在辦公室亂射，充滿台灣價值。」其他網友也紛紛留言：「什麼是猥瑣？就是這嘴臉啦！」「他應該從事八大行業，發揮更多」、「所以民進黨以前喊的政黨離開校園都是喊假的？還是只限於藍軍？」「他應該改行去寫情色小說」、「這種人不去當牛郎太可惜了」、「真的好噁心」。

(中時新聞網)